القبض على إخوانى هارب من "المؤبد" بتهمة حريق كنيسة فى كرداسة

نجحت قوات أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والعمليات الخاصة من ضبط الإخوانى ماهر القهاوى صاحب مشتل والهارب من حكم غيابى صادر ضده بالسجن المؤبد 25 سنة، فى اتهامه بحرق كنيسة العذراء بكفر حكيم فى كرداسة أثناء فض اعتصام رابعة.

تلقى اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم عصام نبيل رئيس مباحث قسم كرداسة بتردد أحد العناصر الإخوانية الصادر ضده حكم غيابى على منزله بدائرة قسم كرداسة.

استهدفت أجهزة الأمن بقيادة العميد بهاء سالم مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة مكان المتهم، وتمكنت من ضبطه وبحوزته مراسلات بينه وقيادات إخوانية موجودة بقطر وتركيا .

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أصدت حكما بمعاقبة المتهم غيابيا بالسجن المؤبد، ومن المقرر إحالته إلى المحكمة لإعادة محاكمته.

كان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أحال 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة جنايات بالجيزة، لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مقتل 11 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز كرداسة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وفقًا لقانون العقوبات ومواد الإرهاب لإضرامهم عمدًا النيران فى الكنيسة، وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم .

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