تأجيل إعادة محاكمة المتهم بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" لـ28 يونيو

أجلت محكمة جنايات الجيزة، منذ قليل برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، إعادة محاكمة المتهم طارق إبراهيم أحمد، والصادر ضده حكم غيابى بالسجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين فى اقتحام و حرق كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم فى مركز كرداسة لجلسة 28 يونيو لحضور المحامى الأصيل.

كان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أحال 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة جنايات بالجيزة، لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مقتل 11 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز كرداسة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وفقًا لقانون العقوبات ومواد الإرهاب لإضرامهم عمدًا النيران فى الكنيسة، وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم .