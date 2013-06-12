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دعوة شيخ الأزهر والبابا تواضروس لافتتاح صيدلية تم تدميرها خلال أحداث الخصوص الثلاثاء المقبل

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دعوة شيخ الأزهر والبابا تواضروس لافتتاح صيدلية تم تدميرها خلال أحداث الخصوص الثلاثاء المقبل دعوة شيخ الأزهر والبابا تواضروس لافتتاح صيدلية تم تدميرها خلال أحداث الخصوص الثلاثاء المقبل

كتب : أ ش أ منذ 15 دقيقة

قال الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة تجارة القاهرة، إن الشعبة وجهت الدعوة لشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لحضور افتتاح صيدلية "مرقس" يوم الثلاثاء المقبل، والتي تم تجديدها بالكامل من خلال الشعبة بعد تهشمها بالكامل بسبب حريق أحداث فتنة الخصوص.

وأضاف عبدالمقصود، في تصريح له اليوم، إنه تم كذلك توجيه الدعوة إلى الشيخ علي عبد الباقي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية، لحضور حفل الافتتاح الذي سيحضره عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وكبار رجال الدولة.

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