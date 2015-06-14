إخلاء سبيل الزميل محمد عبد الرؤوف بعد بلاغ الداخلية ضد "اليوم السابع"

أمر المستشار مازن يحيى المحامى العام لنيابات اسئتناف القاهرة بإخلاء سبيل الزميل محمد عبد الرؤوف الصحفى باليوم السابع، بكفالة 2000جنيه، على خلفية تقديم وزارة الداخلية بلاغ ضد اليوم السابع تتهمها فيه بنشر خبر كاذب وتكدير السلم العام.

ونفى الزميل محمد عبد الرؤوف سوء القصد فى نشر الخبر، فيما دفع المستشار أنور الرفاعى، المستشار القانونى لليوم السابع، بانتفاء القصد الجنائى وحسن النية فى ممارسة العمل الصحفى، كما دفع بمغالة وزارة الداخلية فى البلاغ، وتصور أشياء ليست لها أساس فى الواقع، وتم سداد قيمة الكفالة وخروج الزميل.

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