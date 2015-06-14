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تحرير412 محضر غش بامتحانات جامعة بني سويف‎

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تحرير412 محضر غش بامتحانات جامعة بني سويف‎ تحرير412 محضر غش بامتحانات جامعة بني سويف‎

جامعة بني سويف

أكد، أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة تشهد هدوءا وانتظامًا في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني على مستوى كليات الجامعة، فيما يواصل أفراد الأمن الإداري عملهم لتأمين الأفراد والمنشآت وسط تشديدات أمنية على بوابات الجامعة، وأن أعمال الامتحانات قد سجلت هدوءا ملحوظًا إلا من بعض حالات الغش حيث تم ضبط (412) حالة غش في امتحانات كليات الآداب والتربية الرياضية والإعلام والطب البشري والحقوق والتجارة والهندسة والتربية والحاسبات والتمريض والتعليم الصناعي والعلوم والطب البيطري وطب الاسنان والمعهد الفني للتمريض منذ بداية امتحانات الترم الثاني للعام الجامعي 2014/2015.

وصرح الدكتوراحمد عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ان تم ضبط (34) حالة بكلية الآداب بالفرق المتنوعة، و(7) سبع حالات بكلية التربية الرياضية، وحالة واحدة بكلية الإعلام، وحالتين بكلية الطب البشري، و(288) حالة بكلية الحقوق، و(4) حالات بكلية التعليم الصناعي، وحالة واحدة بكلية الحاسبات، وحالة واحدة بكلية الهندسة، وحالة واحدة بكلية التمريض، وحالتين بالمعهد الفني للتمريض، و(7) حالات بكلية التربية، و(56) حالة بكلية التجارة، وحالة واحدة بكلية العلاج الطبيعي، و(4) حالات بكلية العلوم، و حالتين بكلية الطب البيطرى، وحالة واحدة بكلية طب الاسنان، وكانت وسائل الغش المتبعة هي النقل من ورق خارجي، والإخلال بنظام الامتحان، واستخدام الهاتف المحمول، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع حالات الغش.

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