وزيرالتعليم: مخاطبة رئيس الوزراء لحل مشكلة المياة بالمستشفى الجامعي بقنا

قال الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى، إنه سيتم مخاطبة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.

وذلك لحل مشكلة إنقطاع المياه عن جامعة جنوب الوادى بصفة عامة والمستشفى الجامعى بصفة خاصة، بعد شكوى عدد من أهالى المرضى بشأن توقف إجراء العمليات الجراحية بالمستشفى بسبب إنقطاع المياة لمدة يومين وإضطرارهم لنقل المرضى لمستشفيات سوهاج وأسيوط .

وأوضح عبدالخالق، خلال تفقده مستشفيات الجامعة برفقة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور كرم مسلم مدير المستشفيات الجامعية أن المياه من المتطلبات الأساسية بالمستشفيات، والتى لا يمكن الإستغناء عنها وخاصة أن هناك أمراض وجراحات معينة لا تتحمل نقلها إلى مستشفيات أخرى.

وأضاف أنه سيتم عقد إجتماع غداً “الأحد ” للمجلس الأعلى للجامعات، مشيراً أنه من بين الأمور التى سيتم مناقشتها مشكلة التعليم المفتوح، مؤكداً أن هناك لجنة مخصصة لدراسة المشكلة وأنه عضو بها ولا يستطيع الإدلاء بتصريحات صحفية عنها إلا بعد إتتهاء اللجنة من عملها.

وذكر أن هناك إمكانية الإستعانة بخريجى كليات الطب وخاصة أبناء هذه الكليات، والأوائل منهم لسد عجز نقص الأطباء، مشيراً أنه بالنسبة للتمريض، تم الإتفاق مع وزارة الصحة على الحصول على 50% من خريحى كلية التمريض و 100 % من خريجى المعهد الفنى للتمريض وذلك من العام القادم للقضاء نهائيا على مشكلة عجز التمريض بمختلف المستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات مشيراً إلى أنه سيتم توفير سيارات إسعاف للمستشفى الجامعى بقنا بعد شكوى المرضى من قلتها.

وفى سياق أخر أشتكى عدد من الممرضات من تحويلهم من أعمال إدارية إلى التمريض، مما يعرض المرضى للخطر، موضحًا أنه من تم تعيينه على وظيفة التمريض سيبقى بها مع بحث المشكلة مع رئيس الجامعة.