اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بنسبة نجاح 42% بالمنيا

أعتمدت منطقة المنيا الأزهرية، نتيجة الشهادة الإبتدائية، بنسبة نجاح 42.4%.

والعشر الأوائل هم، الأول “ندي محمود نور الدين علي” معهد الرواد الخاص بمجموع 631 ونسبة 97.08% والثاني” أية عاشور ذكي محمد “معهد الرواد الخاص بمجموع 620 بنسبة 95.31 % والثالث” دنيا عارف محمد عثمان ” معهد طمبو بمجموع 615 و نسبة نجاح 94.54% و الرابع “أحمد أشرف أحمد عبد القادر”معهد الرواد الخاص بمجموع 614 و نسبة 94.38 % و الخامس ” ريم محمود علي محمود ” معهد نور الإسلام الخاص بمجموع 613 بنسبة 94.31 % والسادس ” شهد محمد محمد محمود “معهد الراود الخاص بمجموع 612 و نسبة 94.15% و السابع “عبد الله عبد المنعم محمود أحمد” معهد أبو بكر الصديق بالجزيرة بمجموع 610 و نسبة 93.85% والثامن ” منة الله صلاح حسني كامل ” معهد نور الإيلام الخاص بمجموع 609 بنسبة 93.62 % و التاسع “عمر محمد أحمد محمد” معهد نور الإسلام الخاص بمجموع 608 بنسبة 93.54 % والعاشر ” نورهان عزت محمد تغيان ” معهد الرواد الخاص بمجموع 607 بنسبة 93.38 % و العاشر مكرر”سلمي عثمان محي عثمان” معهد الرواد الخاص بمجموع 607 بنسبة 93.38%.