التصريح بدفن جثث 8 من ضحايا حادث أتوبيس الغردقة‎

قرر، المستشار إسلام رمضان المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، التصريح بدفن جثث 8 قتلى من ضحايا حادث أتوبيس الغردقة بعد التعرف على جثثهم ومناظرتها وتسليمها لذويهم، وتكليف أجهزة الأمن بالتعرف على باقي الجثث الأربعة المجهولة البيانات.

كما قرر المحامي العام لنيابات البحر الأحمر تشكيل لجنة فنية من مهندسي المرور لفحص أتوبيس الغردقة، الذي راح ضحيته 12 قتيل شمال الغردقة، وبيان حالته الفنية والإطلاع علي تقرير السرعة، وانتقل عدد من أعضاء النيابة لموقع الحادث للمعاينة وللمستشفيات للاستماع لأقوال الناجين حول أسباب الحادث.