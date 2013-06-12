محافظ الجيزة ومدير أمنها يقودان حملة لرفع الإشغالات في "ناهيا" و"ترعة الزمر"

عبدالرحمن: المواطنون شاركوا في تجديد نقطة شرطة ناهيا لضبط حركة الشارع

كتب : محمد الأبنودي منذ 14 دقيقة

في محاولة لإعادة الانضباط للشارع، نفذت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الأمن وإدارة شرطة المرافق حملة مكبرة بشارعي ناهيا وترعة الزمر ببولاق الدكرور لرفع الإشغالات وإلزام الباعة الجائلين بالوقوف فى الأماكن المخصصة لهم.

وأكد الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة أن الحملة تم تنفيذها على مدار 3 أيام بعد أن وصلت الإشغالات بسوق بولاق الدكرور الواقع بترعة الزمر إلى مرحلة يصعب السكوت عليها، وأدت إلى إعاقة تامة لحركة المشاه والسيارات، برغم أن عرض الشارع يصل إلى 20 مترا وأن المحافظة يرد إليها يومياً شكاوى عديدة من مواطنى المنطقة بالإزعاج الشديد الذى يسببه السوق لهم.

وأضاف عبدالرحمن أن الإشغالات أدت إلى إغلاق كوبرى المشاه بشارع همفرس، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع اللجان الشعبية بالمنطقة على أن تتولى مراقبة انضباط الباعة بالأماكن المخصصة لهم وعدم إشغالهم لنهر الطريق.

وقاد الحملة اللواء عبد الموجود لطفى مدير أمن الجيزة واللواء خليل حرب مساعد مدير الأمن وأسامة السقعان رئيس حى بولاق الدكرور واللواء محمد أشرف عبد الحليم مدير إدارة شرطة المرافق.

وأضاف المحافظ خلال تفقده لأعمال النظافة بالمنطقة يرافقه نائبه اللواء محمود عشماوى أنه تقرر إعادة تشغيل نقطة الشرطة الواقعة بأول شارع ناهيا لضبط السيارات والسرفيس وضبط أى مخالفات لسيارات الأجرة والتى تقف فى أماكن محظورة بمطلع كوبرى جامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن مواطنى المنطقة ساهموا فى تجديد النقطة حرصاً منهم على تشغيلها لضبط حركة الشارع الذى يعد أحد الشوارع الحيوية بالمحافظة وعقد المحافظ لقاء مفتوحاً مع الأهالى الذين طالبوا بإستمرار الحملات لوضع حد لتجاوزات الباعة.

وقال أسامة السقعان رئيس حى بولاق الدكرور إن الحملة تم تنفيذها فى حضور أمنى مكثف لتأمينها وتم خلالها فتح حركة الشارع أمام المشاه والسيارات وتنظيم الحركة بشارع ناهيا ورفع أى إشغالات تعوق المرور وإلزام الباعة فى الوقوف فى أماكن محددة.

وأضاف أنه يتم يومياً وعن طريق إدارة الإشغالات بالحى تنفيذ 5 حملات بنطاق الحى، خاصة بالشوارع الرئيسية، مشيراً إلى أن الحملة تضمنت أيضاً نظافة شارع ترعة الزمر وتوسعته لإعطاء حرية أكبر للمواطنين فى الحركة.