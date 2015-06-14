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بالفيديو و الصور.. محافظ الوادي الجديد يفتتح فرع المول التجاري الثالث لشركة تجارة الجملة

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بالفيديو و الصور.. محافظ الوادي الجديد يفتتح فرع المول التجاري الثالث لشركة تجارة الجملة بالفيديو و الصور.. محافظ الوادي الجديد يفتتح فرع المول التجاري الثالث لشركة تجارة الجملة

محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد

افتتح، اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، برفقة اللواء ايمن سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة، فرع مول المصرية ماركت التجاري بمدينة موط بمركز الداخلة، وهوأحد مشروعات الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة ، وذلك بحضور القيادات التنفيذية وعلى رأسهم رئيس مركز الداخلة ومدير عام التموين وجمهور غفير من مواطني مركز الداخلة.

وأكد عشماوي خلال الافتتاح بأنه تم تخصيص مساحة (1000 م2) للشركة المصرية لتجارة الجملة وبتكلفة (9.5 مليون جنية) لإنشاء مجمع استهلاكي ومخازن، وذلك لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة للقضاء على ارتفاع الأسعار الغير مبرر في الأسواق وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف عشماوي بأن هذا هو الفرع الثالث من نوعه بعد نجاح تجربته بمركزي الخارجة وباريس والإقبال الشديد من المواطنين عليه، وأن المحافظة تعمل جاهدة لتعميمه بباقي المراكز لما له من فائدة تعود في المقام الأول على المواطن الواحاتي بالمحافظة.

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