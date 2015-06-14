"أم الامارات" شخصية العام الإسلامية

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اختيار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة شخصية العام الاسلامية للدورة الـ" 19".

جاء ذلك في موتمرصحافي عقدته اللجنة في مقر الجائزة بمنطقة الممزر بدبي للإعلان عن شخصية العام الإسلامية.

وقال المستشار بوملحه أن اختيار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله تعالى شخصية العام لهذه الدورة يأتي نظراً للدور البارز الذي قدمته سموها طيلة عمرها المبارك إن شاء الله في خدمة قضايا المرأة وخدمة أهداف المجتمع الإماراتي في كثير من الشئون والقضايا ذات الأهمية .. وجائزة الشخصية الإسلامية إذ تعتبر تكريماً لسموها فهي تكريم أيضاً للمرأة في الإمارات.

ليس هناك من امرأة معاصرة أجدر من أن تحظى بهذا التكريم الميمون الذي تشرّفت به جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها 19 من سمو الشيخة فاطمة (أم الإمارات) .. وعندما قررت الجائزة تكريم المرأة في هذه الدورة بإختيارها شخصية العام الإسلامية فإن أول ما تبادر إلى أذهاننا ولفت أنظارنا هي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وذلك نظراً لما تتسم به من صفات كثيرة وميزات عديدة مؤهلة لهذا التكريم ولما قامت به من أدوار فاعلة ومتعددة في كثير من المجالات الحياتية العامة.

واضاف حقق اختيار سموها إجماعاً عاماً وارتياحاً بالغاً لدى أعضاء اللجنة المنظمة ومباركة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله لمدى علمه بما تتميز به أم الإمارات من مؤهلات التكريم وأهمية هذا الاختيار الذي يعبر عن تقدير الجائزة وراعيها وعن تقدير شعب الإمارات لأم الإمارات الفاضلة ذات السجايا الكريمة والعطاء والبذل والسخاء المنقطع النظير.

واوضح لقد كان في اختيار الشيخة فاطمة بنت مبارك لهذه الجائزة الإيمانية الكبيرة دلالة واضحة على أهمية أم الإمارات لدى هذه الجائزة المباركة لذلك فعندما حانت فرصة تكريم المرأة كانت أول مكرمة فيها هي سمو الشيخة فاطمة.