اتهام مدرب سباحة بهتك عرض طفلين

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضيتين منفصلتين، عن ارتكاب جريمتي هتك عرض، وقعت احداهما في مدرسة والأخرى في مركز لتدريب السباحة.

وفي القضية الأولى اتهمت النيابة العامة مدرب سباحة، بجريمة هتك عرض طفليين بالإكراه أثناء تدريبهما على رياضة السباحة.

وتعود تفاصيل القضية الى أن مدرب السباحة، الذي كلف بتدريب وحماية الأطفال من الغرق، قام باستدراج الطفلين، إلى وسط الماء بحجة تعليمهما رياضة السباحة، حيث قام بتحسس مناطق مختلفة من جسدهما.

وما ان بداء الطفلين بالصراخ سارع المتهم بالهروب من موقع الجريمة، وهو ما كان قد برره المتهم، بأن خروجه مسرعا ليتمكن من اللحاق بوسيلة الانتقال التي تقله إلى محل سكنه، وعندما اتصل به مكتب الأمن عاد مسرعاً.

واشار والد احد الطفلين في تحقيقات الشرطة الى انه لحظه على طفله، عندما عاد الى البيت بانه في حالة غير طبيعية، وعندما سأله عن السبب، أخبره أن مدرب السباحة، استدرجه إلى داخل الماء، وحاول هتك عرضه.

وفي القضية الثانية اتهمت تلميذة عمرها يقل عن 13 سنة، أحد العاملين الآسيويين، بهتك عرضها بأن الصق جسده بجسدها، وتحسس بعض مناطق في جسدها، في أحد المدارس بأبوظبي.

وأنكر المتهم ارتكابه هذا الفعل، مطالباً ببرائته، ومؤكدا في الوقت نفسه، بأن مهام عمله تنحصر في أخذ حقائب الطلاب وإدخالها الفصل، واستحالة أن يتم هذا الأمر في وجود 18 موظف مثله يعملون في ذات المكان.

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