محمد بن زايد يجري محادثات مع الرئيس الانغولي

اجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محادثات رسمية مع الرئيس جوزيه إدواردو دوس سانتوس رئيس جمهورية انغولا حول العلاقات الثنائية والقضايا التي تهم البلدين ومستجدات المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر المشرف ظهر اليوم الرئيس الانغولي والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة حاليا.

وجرت للرئيس جوزيه إدواردو دوس سانتوس لدى وصوله إلى قصر المشرف مراسم استقبال رسمية في ساحة القصر حيث توجه الرئيس الانغولي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى منصة الشرف بعدها عزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لجمهورية انغولا ودولة الإمارات العربية المتحدة ..فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

بعدها اصطحب صاحب السمو ولي عهد أبوظبي الرئيس جوزيه إدواردو دوس سانتوس إلى القاعة الرئيسية في قصر المشرف حيث صافح الرئيس الانغولي مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين ..

فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عددا من الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين للرئيس الانغولي عقبها عقد الجانبان جلسة محادثات رسمية.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء بالرئيس الانغولي والوفد المرافق.. معربا سموه عن سعادته بهذه الزيارة وتمنياته أن تسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية انغولا وان تفتح ابوابا جديدة لهذه العلاقات تخدم مصالح البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الثنائية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وسبل تعزيز مجالات التعاون وتطويرها لتحقيق تطلعات قيادة البلدين وتلبي طموحات شعبيهما.