أخبار عاجلة

عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

شرطي يخطف اوروبية ويهتك عرضها

Google+ Print
شرطي يخطف اوروبية ويهتك عرضها شرطي يخطف اوروبية ويهتك عرضها

رفعت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي ، لائحة اتهام بحق شرطي خليجي قالت انه استغل بطاقته العسكرية لخطف اوروبية من الشارع العام ، وهتك عرضها ، بعد تهديدها بإسناد امور خادشة بشرفها وافشائها.

 وبينت اوراق الاحالة ان المتهم خطف مضيفة طيران تعمل في احدى الشركات المحلية، بأن استغل هويته عسكرية تابعة لشرطة دبي، وعرضها على المجني عليها، من أجل طمأنتها لتنفذ المذكورة طلباته وتصعد إلى مركبته ، ونقلها الى مكان مظلم للاعتداء عليها ، في وقت جاء فيه ان المتهم هدد المجني عليها شفاهة بإسناد امور تسيء إلى شرفها وسمعتها ، وافشائها امام الاجهزة الامنية، وكان ذلك مصحوبا بطلب بأن هددها بالادعاء زورا عبر تبادلها القُبل مع صديقها وابلاغ السلطات المختصة بذلك ما لم تمكنه من تفتيشها للاستطالة على عرضها.

وافادت المجني عليها في التحقيقات النيابية ان المتهم استوقفها على الشارع العام بعد افتراقها عن صديقها الذي كان برفقتها في سيارة الاجرة اثناء عودتها إلى المنزل من أحد الفنادق ليلا، وطلب اليها ابراز هويتها بعد ان أبرز لها بطاقته العسكرية، ثم الصعود إلى مركبته، من اجل التأكد من بياناتها الشخصية ، الا انها رفضت اكثر من مرة حتى اضطرت إلى الموافقة بعد اصراره على ذلك، وخوفها منه، مشيرة إلى ان المذكور اصطحبها في السيارة وتحرك من المكان الذي استوقفها فيه، قاصداً أحد الطرقات الجانبية المظلمة، وهناك طلب تفتيشها بحجة انها تحوز مخدرات، او ربما تكون تحت تأثير المشروبات الكحولية"، وهو الامر الذي رفضته مثلما رفضت ادعاءه بما شكّ فيه.

وأضافت : بعد ان رفضت ان يفتشني، هددني بإخبار الشرطة بأمور خادشة إلى حيائي، فخفت، واستجبت لطلبه، إلى ان تمكن من هتك عرضي من خلال طريقة التفتيش".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية