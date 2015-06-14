شرطي يخطف اوروبية ويهتك عرضها

رفعت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي ، لائحة اتهام بحق شرطي خليجي قالت انه استغل بطاقته العسكرية لخطف اوروبية من الشارع العام ، وهتك عرضها ، بعد تهديدها بإسناد امور خادشة بشرفها وافشائها.

وبينت اوراق الاحالة ان المتهم خطف مضيفة طيران تعمل في احدى الشركات المحلية، بأن استغل هويته عسكرية تابعة لشرطة دبي، وعرضها على المجني عليها، من أجل طمأنتها لتنفذ المذكورة طلباته وتصعد إلى مركبته ، ونقلها الى مكان مظلم للاعتداء عليها ، في وقت جاء فيه ان المتهم هدد المجني عليها شفاهة بإسناد امور تسيء إلى شرفها وسمعتها ، وافشائها امام الاجهزة الامنية، وكان ذلك مصحوبا بطلب بأن هددها بالادعاء زورا عبر تبادلها القُبل مع صديقها وابلاغ السلطات المختصة بذلك ما لم تمكنه من تفتيشها للاستطالة على عرضها.

وافادت المجني عليها في التحقيقات النيابية ان المتهم استوقفها على الشارع العام بعد افتراقها عن صديقها الذي كان برفقتها في سيارة الاجرة اثناء عودتها إلى المنزل من أحد الفنادق ليلا، وطلب اليها ابراز هويتها بعد ان أبرز لها بطاقته العسكرية، ثم الصعود إلى مركبته، من اجل التأكد من بياناتها الشخصية ، الا انها رفضت اكثر من مرة حتى اضطرت إلى الموافقة بعد اصراره على ذلك، وخوفها منه، مشيرة إلى ان المذكور اصطحبها في السيارة وتحرك من المكان الذي استوقفها فيه، قاصداً أحد الطرقات الجانبية المظلمة، وهناك طلب تفتيشها بحجة انها تحوز مخدرات، او ربما تكون تحت تأثير المشروبات الكحولية"، وهو الامر الذي رفضته مثلما رفضت ادعاءه بما شكّ فيه.

وأضافت : بعد ان رفضت ان يفتشني، هددني بإخبار الشرطة بأمور خادشة إلى حيائي، فخفت، واستجبت لطلبه، إلى ان تمكن من هتك عرضي من خلال طريقة التفتيش".