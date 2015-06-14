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ضبط 9 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بسوهاج‎

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ضبط 9 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بسوهاج‎ ضبط 9 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بسوهاج‎

أرشيفية

 

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة إستهدفت حائزي الأسلحة الغيرمرخصة والذخائر، وذلك بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وقيادة العميد أسعد الذكيرى مديرإدارة المباحث الجنائية.

وأسفرت الحملة عن تمكن الرائد محمود الشريف رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، والرائد أحمد طلعت معاون المباحث من ضبط الأتي، بندقية آلية وفرد محلي الصنع حيازة المتهم محمود على محمد 30 سنة حاصل علي الثانوية العامة ويقيم الأحايوه غرب، دائرة مركز العسيرات وبندقية خرطوش عيار 12، حيازة المتهم محمد خلف الله عبد الكريم 71 سنة بالمعاش ويقيم العنبرية دائرة مركز المنشاه ، وبندقية خرطوش مطموسة الأرقام حيازة المتهم عبد العظيم محمد أحمد 50 سنة عامل ويقيم العنبرية  دائرة مركز المنشاة ، وطبنجة مجهولة الماركة والعيار حيازة المتهم عيد محمد الزهرى على 30 سنة عامل ويقيم الدناقلة  دائرة مركز المنشاة ، وطبنجة هكلر و 2 طلقة والمستخدمة فـي واقعة المحضر رقم 17 أحوال مركز أخميم ، وفرد روسي محلى الصنع حيازة المتهم عمر حسان الهوارى 23 سنة عامل ويقيم بندر المنشاة ، وفرد روسي محلى الصنع حيازة المتهم عبد الله حمادة عبد اللاه 25 سنة عامل ويقيم بندرالمنشاة ، وفرد روسي محلى الصنع حيازة المتهم على محمد إسماعيل فزاع 23 سنة عامل ويقيم بناويط دائرة مركز المراغة ،و20 طلقة خرطوش عيار 12 حيازة المتهم  محمد فتحى عبد اللاه 32 سنة عامل ويقيم بنى وشاح دائرة مركز المراغة).

تم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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