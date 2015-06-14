بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح فرعا جديدا لمدرسة التمريض بمستشفى الطلبة

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بافتتاح الفرع الجديد لمدرسة التمريض بمستشفى الطلبة بحى أول الإسماعيلية التابعة للتأمين الصحى، والذى يضم فصلا دراسيا يضم عدد 31 طالبة تمريض، وذلك بهدف حل مشكلات وسد العجز والنقص فى أعداد التمريض، وإنشاء بنك للتمريض يستطيع أن يفى باحتياجات المستشفيات واستكمال خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة ورفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية رافقه الدكتور على حجازى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى والدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية والدكتور اشرف القط مدير عام فرع التأمين الصحى بالإسماعيلية.

المحافظ يستقبل رئيس الهيئة العامة للتامين الصحى

>وخلال مراسم افتتاح المدرسة قام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى بتكريم عدد من الطالبات المتميزات من طالبات التمريض الأوائل وإعطائهن جوائز مالية لتحفيزهن على مواصلة التفوق.

يتفقد مدرسة الطلبة

>وقام محافظ الإسماعيلية ورئيس الهيئة العامة للتامين الصحى بتفقد الفصول الدراسية للمدرسة وأقسام وعيادات المستشفى كما التقى المحافظ ورئيس الهيئة بعدد من المرضى واستمع إلى مطالبهم وشكواهم ووعد بدراستها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

افتتاح مدرسة التمريض بمستشفى الطلبة

>وكان محافظ الإسماعيلية قد استقبل بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى خلال زيارته للإسماعيلية وذلك فى حضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة.

اثناء تفقد المحافظ المستشفى



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مع طالبات التمريض



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لافتة مدرسة التمريض