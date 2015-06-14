سلطة الزبادى بالكوسة.. اختراع صحى يا كوتش تظبط السكر وتخفض الوزن

سلطات عديدة قد تصبح سببا فى تمتع الشخص بصحة جيدة، فالسلطات وجبات خفيفة على المعدة، سهلة الهضم، وسريعة الامتصاص، وجيدة المذاق كما أنها محببة لدى البعض، ولها من الفوائد الكثير، وأهم هذه السلطات سلطة الزبادى، والتى تعد طبقا باردا على المعدة وجيدا مع الأطعمة الحارة والمحشية.

وحسبما توضح الدكتورة نيفين رضا أخصائى الأمراض الباطنى، فسلطة الزبادى لها الكثير من الفوائد وطبقا مميزا يزيد من مناعة الجسم ويحسن من حالته، فهى فى البداية تحتوى على الزبادى الغنى بالكالسيوم وتعد طبقا جانبيا مليئا بالفيتامينات، ويمد الجسم بما يحتاج من عناصر بناء ونمو، إضافة إلى أنها وجبة خفيفة على الأمعاء ويمكن عدم إضافة الكثير من الثوم لها فى حالة المعدة الحساسة.

والإضافة الشهيرة لسلطة الزبادى هى الخيار البارد، ولكن وكما توضح أخصائية الباطنة استبدال الكوسة بالخيار يضيف للسلطة فوائد عديدة، منها ضبطها لمعدل سكر الدم، وخيارا مفيدا لراغبى الرشاقة، كما أن مذاقها اللذيذ يضفى نكهة مميزة على الزبادى، إضافة إلى أهمية الكوسة فى حالة ارتفاع الكولسترول والدهون فى الدم، وتهدئة الأمعاء الملتهبة، كما أنها سهلة الهضم والامتصاص لذا ففوائدها سرعان ما تظهر على الجسم، كما أنها تنظف البشرة وتساعد على ظهورها بمظهر نضر.