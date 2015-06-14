احمرار العين والإفرازات اللزجة من مؤشرات إصابتك بالرمد الربيعى

الرمد الربيعى أحد الأمراض التى تصيب العين، خاصة مع التغييرات الجوية التى تحدث، حيث يصاحبها ظهور بعض الأعراض مثل زيادة الرغبة فى الحكة بالعين واحمرارها.

وحول ذلك يقول الدكتور أحمد سعيد، مدرس بكلية طب الزقازيق، استشارى جراحة العيون، إنه مع بداية فصل الربيع وحتى الأسابيع الأولى من الصيف تبدأ ظهور أعراض حساسية العين أو الرمد الربيعى لدى كثير من الأشخاص فى صورة الأعراض التالية:

>1) تهيج فى متلحمة العين وهو الغشاء المخاطى الذى يغطى العين صلبة العين الجزء الأبيض إلى الاحمرار.

>2) زيادة الرغبة بالحكة العين.

>3) فى بعض الأحيان ظهور بعض الإفرازات اللزجة على سطح العين.

وتظهر هذه الأعراض سواء كلها أو البعض منها على العين المصابة وتختلف أحيانا حسب درجة الإصابة بالمرض، والتى تؤثرعلى قدرته على القيام بمهامه وأنشطتة اليومية الطبيعة.

ويستكمل د.سعيد قائلا: هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب مراعاتها عند الإصابة بالرمد الربيعى وأهمها:

1) الابتعاد عن مهيجات المعروفة مثل الأتربة والأدخة والعطور والكيماويات.

>2) تجنب خروج الأطفال المصابين بحساسية الرمد الربيعى الدراسة أو اللعب حتى تنكسر حدة الالتهاب نظرا لأنها تصيب الأطفال أكثر.

>3) كما يتم فى وصف بعض القطرات التى تحتوى على مضادات للهيسامين والأخرى وقطرات أخرى تحتوى الستيرودات بشرط التى يصفها الطبيب تحت الإشراف الطبى.