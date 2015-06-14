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رتب غذاءك على حسب الأهمية تقى نفسك من مشاكل المعدة فى رمضان

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رتب غذاءك على حسب الأهمية تقى نفسك من مشاكل المعدة فى رمضان رتب غذاءك على حسب الأهمية تقى نفسك من مشاكل المعدة فى رمضان
خلال شهر رمضان يعانى البعض مشاكل كعسر الهضم أو الإمساك بسبب العادات الخاطئة، لذا يوضح الدكتور هانى كمال أخصائى التغذية والسمنة، أنه خلال شهر رمضان يجب ترتيب الطعام على المائدة حسب الأهمية والقيمة الغذائية له، مؤكدا أن من أهم الأطباق على المائدة طبق الشوربة، حيث إنه يساعد على عمل المعدة بعد صيام 16 ساعة، موضحا أنه بعد ذلك يجب تناول طبق من السلطة الطازجة سواء من الخضراوات أو الزبادى وغيرها، لأنها تساعد على سهولة الهضم.

يستكمل حديثه قائلا: "الطبق الثالث من الضرورى أن تكون نوعا واحدا من البروتينات، سواء بيض أو سمك أو لحوم، حتى لا يسبب هضمها عبئا على المعدة، وينتج عنها بعض الأعراض كالخمول والكسل، مشيرا إلى أن يجب الحرص على تناول النشويات سواء من الخبز أو الأرز أو المكرونة.

ويتابع أنه بعد ذلك يجب تناول طبق خضار صحى سواء من البازلاء أو الملوخية أو البامية أو غيرها، وبعد ساعتين من تناول الطعام يجب تناول طبق من الفاكهة الطازجة لإمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية.

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