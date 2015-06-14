​بالصور.. ضبط مُسعف بأسوان متهم بارتكاب التفجيرات الأخيرة بالمحافظة

تمكنت حملة من مباحث أسوان ومباحث الأمن الوطنى، من ضبط المتهم بالتفجيرات الأخيرة التى شهدتها محافظة أسوان، والتى وقعت بجوار مديرية أمن أسوان وبجوار مركز شباب المدينة، وفى محيط محكمة أسوان الإبتدائية.

وكانت التحريات أثبتت عن تحديد الشخص مرتكب الوقائع المذكورة وهو المتهم إبراهيم فنجري إبراهيم 32 مسعف بوحدة حلايب وشلاتين “منقطع عن العمل”، ومقيم الصداقة الجديدة- قسم ثان أسوان، وتمكنت الحملة من ضبط المتهم وبحوزته [بندقية آلية عيار 7.62× 39 و (17) طلقة من ذات العيار وبندقية خرطوش عيار 12مم"] ومبلغ بسرقتها في أحداث التعدى على قوات الشرطة بأسوان بتاريخ 14/8/2013م ومجموعة من الأوراق مدون عليها صناعة عبوات وعبوات لاصقة إخواني المجاهدين، وكرتونة بداخلها هاتف محمول متصل بدائرة كهربائية وشريحة محمول، عدد(2) بطارية كبيرة الحجم و2 بطارية صغيرة وكتلة حجرية بيضاء اللون مجهولة المادة عدد(2) زجاجة بلاستيكية مغلقة بلاصق أسود بلاستيكي بداخلها مادة سائلة مجهولة المصدر.

تم تحرير المحضر اللازم و جارى العرض علي النيابة العامة.