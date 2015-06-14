‏محلب يعيد تخصيص قطعة أرض بطابا لإقامة قرية بدوية لخدمة القبائل

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 82 فدانًا بجهة مركز طابا قطاع (طابا/ نويبع) بجنوب سيناء، لصالح المحافظة، لاستخدامها فى إقامة قرية بدوية لخدمة القبائل نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية، وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.

وأوضح مجلس الوزراء فى بيان له اليوم، الأحد، أن القرار تضمن تخصيص قطعة أرض ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بقرية بولاق بمحافظة الوادى الجديد، لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لإقامة مركز شرطة، وقطعة أرض بأرض فيديكو داخل الحيز العمرانى بمدينة الإسماعيلية لصالح وزارة العدل، مقابل حق انتفاع، لإقامة مجمع للعدالة بالإسماعيلية، وقطعة أرض بشارع الإمام محمد عبده المتفرع من شارع الجمهورية بإيتاى البارود، بالمجان، بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لإقامة مقر للتأمينات الاجتماعية عليها، وقطعة أرض بمنطقة الإنشاء والتعمير بإفلاقة مركز دمنهور (تقسيم الفردوس) بمحافظة البحيرة، لصالح القوات المسلحة، بالمجان، لإقامة مستشفى وعيادات تابعة للقوات المسلحة.

وأصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارات بتخصيص عدد من الأراضى المملوكة للدولة إلى بعض الجهات، لأغراض تخدم المنفعة العامة للمواطنين، ومنها قطعة أرض بقرية المالحة بمدينة رأس سدر، ملك محافظة جنوب سيناء، بالمجان لصالح هيئة الأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة عين سدر الإبتدائية وقطعة أرض بمدينة الإسماعيلية، لصالح الجهاز المركزى للمحاسبات، مقابل انتفاع اسمى، لإقامة مقر للجهاز بالإسماعيلية.

وقرر محلب تخصيص قطعة أرض بزمام كفر الأمير، بمركز تمى الأمديد، بمحافظة الدقهلية، لصالح وزارة الداخلية، بالمجان، لإقامة مركز معلومات ومحطة إصدار بطاقات رقم قومى وسجل مدنى، وقطعة أرض بالوحدة المحلية لقرية أرمانيا، التابعة لمركز ومدينة إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لتضاف للمساحة المخصصة لإقامة ملعب مركز شباب أرمانيا، وقطعة أرض بناحية فارس، مركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان، والمقام عليها مسجد دار الرسول، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة، وقطعة أرض بقرية منشأة ناصر، التابعة للوحدة المحلية لقرية أم صابر، بمركز بدر، بمحافظة البحيرة، لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادى عليها.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء أيضًا قرارًا بأن يعدل نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1505 لسنة 2014، لينص على أن يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بالحيز العمرانى بحوض الباجورى، بمدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية، لصالح مديرية أمن المنوفية، لإقامة مجمع شرطى (قسم شرطة ووحدة تراخيص المرور) عليها.