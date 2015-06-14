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معركة بالأسلحة الآلية بين عائلتين بالصف.. وأمن الجيزة يدفع بقوات للسيطرة

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معركة بالأسلحة الآلية بين عائلتين بالصف.. وأمن الجيزة يدفع بقوات للسيطرة معركة بالأسلحة الآلية بين عائلتين بالصف.. وأمن الجيزة يدفع بقوات للسيطرة
شهدت مدينة الصف بالجيزة تبادلا كثيفا لإطلاق الرصاص بالأسلحة الآلية بين عائلة سويدان، وعائلة أبوداود بسبب خلافات بينهما، أسفرت المواجهات المسلحة عن إصابة شخصين من عائلة سويدان بطلق نارى وتسببت الاشتباكات فى توقف حركة الطريق بسبب التبادل الكثيف لإطلاق الأعيرة النارية بين الجانبين.

وعلى الفور انتقل العميد محمود شوقى مأمور قسم شرطة الصف، والمقدم محمد عبد الشكور رئيس المباحث، إلى قرية الإخصاص بمركز الصف، وتم السيطرة على الموقف الأمنى، وضبط أفراد المشاجرة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.

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