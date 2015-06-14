"واتس آب اليوم السابع": أجانب فى الأقصر يرفعون لافتات "تعالوا انبسطو"

استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابع whatsapp Youm7"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، شارك أحد القراء بصور من الأقصر لمجموعة من السياح يحملون لافتات مكتوبا عليها "الأقصر أمان تعالوا انبسطوا" و "نحن فى أمان ومبسوطين فى الأقصر".

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

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