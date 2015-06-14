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تأكيدا لانفراد "اليوم السابع".. الطيب يعيد تشكيل مجلس تحرير مجلة الأزهر

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تأكيدا لانفراد "اليوم السابع".. الطيب يعيد تشكيل مجلس تحرير مجلة الأزهر تأكيدا لانفراد "اليوم السابع".. الطيب يعيد تشكيل مجلس تحرير مجلة الأزهر
تأكيدًا لانفراد "اليوم السابع" أمس السبت، باعتذار الدكتور محمد عمارة، عن عضوية مجلس تحرير مجلة الأزهر، أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بإعادة تشكيل هيئة تحرير المجلة.

ويضم التشكيل الجديد كل من؛ الدكتور إبراهيم الهدهد، أستاذ البلاغة والنقد ونائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم، والدكتور عبد الفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، و الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، وكلف هيئة التحرير ببدء العمل فورًا فى المجلة.


>- محمد عمارة يعتذر عن رئاسة تحرير مجلة الأزهر.. والإمام الأكبر يقبلها

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