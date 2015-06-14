وزير الإسكان:افتتاح "الإسماعيلية الجديدة" تزامنا مع بدء تشغيل قناة السويس

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، الترتيبات الجارية لافتتاح مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة فى أغسطس المقبل، بالتزامن مع بدء مرور السفن فى قناة السويس الجديدة.

وقال الوزير إن المدينة تُقام على مساحة 2157 فدانًا بطول 11.3 كيلو متر، ويضمن مشروع المدينة ما يقرب من 57 ألف وحدة سكنية متكاملة المرافق والخدمات، مزودة بمنشآت خدمية صحية، واجتماعية ونادٍ رياضى، وتمثل المدينة ظهيراً عمرانياً يستوعب النمو السكانى الطبيعى والتوسع العمرانى لمحافظة الإسماعيلية والمحافظات المجاورة، وتخدم المدينة العمالة المتوقعة فى مشروعات تنمية قناة السويس.

وأشار مدبولى، إلى التطورات الجارية على صعيد بدء تنفيذ أعمال الكبارى الخاصة بمحور 30 يونيو (المحور التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس)، والذى يتم تنفيذه فى إطار الخطة القومية لشبكة الطرق، والانتهاء من تصميمات هذه الكبارى بالقطاعات الرئيسية.

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