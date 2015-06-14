الإسكان: تخصيص 5 مليارات جنيه العام المقبل لتوصيل مرافق العاصمة الإدارية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، بالدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور كل من اللواء أمير سيد أحمد مستشار وزير الدفاع للمشروعات، واللواء عماد الألفى رئيس الهيئة الهندسية، واللواء كامل الوزيرى رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال الاجتماع إلى أنه تم البدء فى تصميم مخططات الطرق والمرافق للعاصمة الإدارية الجديدة، ومن بينها محور طريق محمد بن زايد الذى سيربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى شرعت القوات المسلحة فى تنفيذه.

وقال وزير الإسكان، إنه سيتم تخصيص خمسة مليارات جنيه من موازنة الوزارة لعام 2015-2016 لتوصيل المرافق إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أوضح أنه جارى توصيل خط للمياه إلى العاصمة الإدارية الجديدة من مدينة العاشر من رمضان بطاقة إنتاجية 100 ألف متر مكعب لتوفير احتياجات خمسين ألف مواطن، وسيتم الانتهاء منه وتسليمه فى أغسطس المقبل.