أخبار عاجلة

أستيقظ من نومه ولم يقل لزوجته " صباح الخير " فرفعت دعوي خلع -
عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الإسكان: تخصيص 5 مليارات جنيه العام المقبل لتوصيل مرافق العاصمة الإدارية

Google+ Print
الإسكان: تخصيص 5 مليارات جنيه العام المقبل لتوصيل مرافق العاصمة الإدارية الإسكان: تخصيص 5 مليارات جنيه العام المقبل لتوصيل مرافق العاصمة الإدارية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، بالدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور كل من اللواء أمير سيد أحمد مستشار وزير الدفاع للمشروعات، واللواء عماد الألفى رئيس الهيئة الهندسية، واللواء كامل الوزيرى رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال الاجتماع إلى أنه تم البدء فى تصميم مخططات الطرق والمرافق للعاصمة الإدارية الجديدة، ومن بينها محور طريق محمد بن زايد الذى سيربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى شرعت القوات المسلحة فى تنفيذه.

وقال وزير الإسكان، إنه سيتم تخصيص خمسة مليارات جنيه من موازنة الوزارة لعام 2015-2016 لتوصيل المرافق إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أوضح أنه جارى توصيل خط للمياه إلى العاصمة الإدارية الجديدة من مدينة العاشر من رمضان بطاقة إنتاجية 100 ألف متر مكعب لتوفير احتياجات خمسين ألف مواطن، وسيتم الانتهاء منه وتسليمه فى أغسطس المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365