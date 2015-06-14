محلب يطالب الاتحاد الأفريقى بتنظيم جداول القمة لتسهيل عمل القادة

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن من اهم التحديات التى تواجه عمل مفوضية الاتحاد الافريقى هى تنظيم عمل قمم الاتحاد، الذى يكتظ جدول اعماله بالاحداث الجانبية، والكلمات الافتتاحية للرؤساء والضيوف والمراقبين والشركاء، الأمر الذى يؤثر على الوقت المتاح لرؤساء الدول والحكومات للدراسة والمنافشة المستفيضة للقضايا المحورية والاستراتيجية، المتصلة بعمل القارة والمفوضية، مما يؤدى فى نهاية المطاف الى اعتماد كم هائل من مقررات القمة دون مناقشة حقيقية، يقابله تدنٍ فى معدلات التنفيذ، بسبب عدم اعطاء الوقت الكافى لهم لدراسة تلك المقررات، ومناقشتها اثناء اجتماعاتهم.

وأضاف المهندس إبراهيم محلب فى مداخلة ثانية أمام الجلسة التشاورية للقمة الأفريقية التى امتدت لأكثر من خمس ساعات وأدت إلى تأخير افتتاح القمة بشكل رسمى، إلى أنه فى هذا السياق يمكن الإشارة إلى عدة نقاط، منها أهمية متابعة تنفيذ القرارات العديدة التى يتم اتخاذها والكثير منها لا يتم تنفيذه، وترشيد عدد القرارات التى تصدر، حتى تكون فى إطار القدرة الاستيعابية للتنفيذ، إضافة الى اقتراح بأن تكون احدى القمتين السنويتين لاتخاذ القرارات، والثانية لمتابعة التنفيذ، والتشاور بشأن العقبات التى تعترض ذلك، وكذا ترشيد استخدام الموارد المالية، ووضع آليات فعالة للمراقبة والمحاسبة، مع زيادة مستوى كفاءة الاداء فى المفوضية، ووضع نظام فعال وعادل لاختيار العاملين فى الوظائف المختلفة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة أن تكون أجندة الاجتماعات نابعة من الدول الاعضاء، حتى يكون هناك شعور بالملكية، وأخيرا هناك أهمية لترشيد عنصر الوقت فى الأعمال، حتى يمكن تحقيق أكبر استفادة وأكبر عائد ممكن.

>