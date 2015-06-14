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"مياه سوهاج ": توصيل 2346 عداد مياه للأسر الأولى بالرعاية

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"مياه سوهاج ": توصيل 2346 عداد مياه للأسر الأولى بالرعاية "مياه سوهاج ": توصيل 2346 عداد مياه للأسر الأولى بالرعاية
أكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه يتم تحصيل جنيه واحد بكل فاتورة كقيمة ملكية عداد، وذلك للتغلب على مشكلة العدادات المتعطلة والتقديرات الجزافية على أن يتم تغيير العداد المعطل بدون تحصيل أى مبالغ من العميل وحسب الأولوية والإجراءات المحددة والتى تضمن المساواة بين العملاء.

واستطرد نافع: بالإضافة إلى أن الشركة تعمل حالياً على إدخال أجهزة القراءة الحديثة والتى تضمن وصول القارئ إلى العداد وقراءته قراءة فعلية فى وقت محدد تمهيداً لاصدار فواتير المياه شهرياً بداية من يوليو القادم من العام الجارى.

وأشار رئيس مياه سوهاج ان الشركة نجحت فى توصيل 2346 عداد مياه للأسر الأولى بالرعاية حيث قامت أكثر من 25 جمعيات مثل الصفا لتنمية المجتمع والجمعية الشرعية وجمعية تحفيظ القران والمؤسسة العربية الإفريقية وجمعية الاورمان وجمعية صناع الحياة وجمعية أولاد بهيج بالتعاقد على توصيل عدادات المياه في جميع مراكز المحافظة حيث تم توصيل 379 عداد بمركز سوهاج و 156 عداد بمركز أخميم و 162 عداد بمركز المراغة و 74 عداد بمركز جهينة و 104 عداد بمركز طهطا و 329 عداد بمركز جرجا و 318 عداد بالمنشاة و 539 عداد بمركز دار السلام و 61 عداد بساقلتة و 48 عداد بطما و 30 عداد بالبلينا، وأنه تم تنفيذ جميع وصلات المياه بالأماكن المشار إليها.

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مصر 365