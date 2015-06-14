"تعليم السويس": بدء قبول طلبات الالتحاق بمدارس المتفوقين بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن تلقيها إعلان مدارس المتفوقين بالقاهرة لقبول الطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة للدراسة بالمرحلة الثانوية بالعام الدراسى 2015 / 2016 .

وأشار بيان صادر من الديوان العام أن رضا سليمان مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية أوضح أن الإعلان تضمن عقد امتحان القبول بالصف الأول الثانوى بمدرسة المتفوقين بعين شمس ومدرستى المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر وزهراء المعادى.

وأضاف سليمان أن مدارس المتفوقين حددت شروطاً عامة للقبول هى ألا يقل مجموع درجات الطالب فى امتحان الشهادة الإعدادية عدا النشاط المصاحب للعام الدراسى 2015 / 2016 عن مجموع 294 درجة فأكثر بالنسبة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر بنون وزهراء المعادى بنات على أن يكون حاصلاً على الدرجات النهائية فى مادتين على الأقل من مواد: الإنجليزى والرياضيات والعلوم ومجموع 270 درجة بالنسبة لمدرسة المتفوقين بعين شمس بنون فقط.

وتابع على جميع الطلاب تسديد مبلغ 15 جنيهاً باسم صندوق دعم و تمويل المشروعات التعليمية على رقم حساب 01003784008 فرع البنك الأهلى المصرى، على جميع الطلاب تسجيل البيانات على الموقع على الاستمارة المعدة لذلك وإرسال البيانات ثم القيام بطباعة استمارة التسجيل من الموقع مستوفاة جميع البيانات وتسليم صورة منها إلى إدارة شئون الطلاب فى موعد أقصاه 30 يونيو الجارى.

كما أوضح سليمان أن الأوراق المطلوبة للقبول هى "استمارة النجاح ، صورة شهادة الميلاد ، عدد 2 صورة شخصية ، إيصال التوريد من البنك الأهلى.

ومن جانبه هنأ عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس الطلاب المتفوقين متمنياً للراغبين فى التقدم إلى مدارس المتفوقين تمثيلاً مشرفاً للمحافظة كما دعا عبد الحافظ إدارة شئون الطلبة والامتحانات و كل الجهات المعنية بالتربية و التعليم تسهيل إجراءات أوراق الالتحاق.