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خطف 8 عمال تونسيين فى العاصمة الليبية طرابلس

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خطف 8 عمال تونسيين فى العاصمة الليبية طرابلس خطف 8 عمال تونسيين فى العاصمة الليبية طرابلس
نقلت الإذاعة التونسية عن مسئول محلى قوله اليوم الأحد إن ثمانية تونسيين يعملون فى العاصمة الليبية طرابلس اختطفوا، ولم يتسن على الفور الاتصال بالمسئولين التونسيين لتأكيد عملية الخطف. لكن هذه الانباء جاءت بعد قيام مسلحين يوم الجمعة بخطف عشرة من موظفى القنصلية التونسية فى طرابلس. ولم تعلن اى جهة مسؤوليتها.

وتشهد ليبيا اضطرابات نظرا لوجود حكومتين متنافستين وفصائلهما المسلحة التى تتقاتل من أجل السيطرة. وخطفت جماعات مسلحة مواطنين ومسؤولين أجانب العام المنصرم فى محاولة للضغط على حكوماتهم للافراج عن متشددين ليبيين معتقلين.

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