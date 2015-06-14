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أكراد سوريون يقاتلون تنظيم داعش لانتزاع السيطرة على تل أبيض

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أكراد سوريون يقاتلون تنظيم داعش لانتزاع السيطرة على تل أبيض أكراد سوريون يقاتلون تنظيم داعش لانتزاع السيطرة على تل أبيض
قال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية فى سوريا إن مقاتليها اشتبكوا مع تنظيم داعش على مقربة من بلدة تل ابيض السورية على الحدود مع تركيا اليوم الأحد.

ويحاول المقاتلون الأكراد انتزاع السيطرة على البلدة تدعمهم الغارات التى يشنها التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة فى تقدم ميدانى أثار قلق تركيا.

وكرر الرئيس التركى رجب طيب إردوغان فى معرض التعبير عن قلقه من توسع رقعة الهيمنة الكردية فى سوريا قوله إن الجماعات الكردية تسيطر على مناطق يخليها العرب والتركمان مشيرا إلى أن هذا قد يؤدى فى نهاية المطاف إلى تهديد الحدود التركية.

وتقدمت وحدات حماية الشعب الكردية التى تتعاون مع التحالف الدولى ومجموعات سورية مسلحة صغيرة إلى داخل محافظة الرقة مهددة واحدا من طرق الإمداد الرئيسية لمدينة الرقة معقل التنظيم.

وفضلا عن توجيه ضربة عسكرية لتنظيم داعش ستساعد السيطرة على تل أبيض وحدات حماية الشعب فى الربط بين المناطق التى يسيطر عليها الأكراد فى شمال سوريا، وتخشى تركيا من خطر النزعة الانفصالية بين أقليتها الكردية فى جنوب غرب البلاد، وفر 13 ألف شخص على الأقل إلى تركيا هربا من القتال قرب تل أبيض.

وقال مصدر أمنى فى تركيا إن نحو 2000 شخص ينتظرون على الجانب السورى من الحدود للعبور لكن لم يسمح لهم بذلك حتى الآن، وقال ريدور خليل المتحدث باسم وحدات حماية الشعب لرويترز إن مقاتليها يحاربون متشددى تنظيم داعش على المشارف الشرقية لتل أبيض اليوم مشيرا إلى أن التنسيق مع التحالف الدولى "ممتاز" وذكر ان الغارات تنفذ حسب الحاجة.

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مصر 365