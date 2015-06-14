سفير السودان بمصر: ما يتردد عن منع البشير من مغادرة جنوب أفريقيا لا يعنينا

أكد السفير عبد المحمود عبدالحليم سفير جمهورية السودان بالقاهرة، ومندوبها لدى جامعة الدول العربية أن ما يتردد حول إيعاز بعض الجهات الجنوب أفريقية لسلطاتها بعدم السماح بمغادرة الرئيس عمر البشير لا يعنى السودان من قريب أو بعيد، وفقا لبيان من السفارة السودانية اليوم.

وقال عبد الحليم إن مشاركة البشير فى القمة الأفريقية بجنوب أفريقيا بدعوة رسمية من حكومتها ومن الاتحاد الأفريقى سدد ضربة موجعة وقاتلة لما يسمى بالمحكمة الجنائية وقضى على ما تبقى من أشلائها.

وأوضح أن الاتحاد الأفريقى الذى يشارك الرئيس البشير فى اجتماعاته له مواقف واضحة فى مناهضة الجنائية حيث طالبت قراراته دول القارة بعدم التعاون مع ذلك الجهاز العنصرى والمسيس والذى يستهدف قادة الدول الأفريقية.

وذكر السفير عبد المحمود عبد الحليم أن المحكمة الجنائية صنيعة غربية تعمل على إخضاع الشعوب تحت ستار عدالة كاذبة ومزيفة .

وأوضح السفير عبد المحمود عبد الحليم أن ما يتردد حول محاولات اعتقال الرئيس البشير لا يهز شعرة فى عضد قيادة وشعب السودان ، وأن مشاركته فى القمة تعد فخرا للسودان ولأفريقيا.

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