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نبيل العربى يلتقى أبو مازن ورئيس وزراء الجزائر بالقمة الأفريقية

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نبيل العربى يلتقى أبو مازن ورئيس وزراء الجزائر بالقمة الأفريقية نبيل العربى يلتقى أبو مازن ورئيس وزراء الجزائر بالقمة الأفريقية
التقى الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية برئيس وزراء الجزائر السيد عبد المالك سلال ووزير الخارجية الجزائرى رمطان العمامرة على هامش أعمال القمة الافريقية فى دورتها الخامسة والعشرين المنعقدة فى جوهانسبرج.

وتم خلال اللقاء التباحث حول متباعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية ومجلس جامعة الدول العربية، كما تم التشاور حول اخر التطورات على الساحة العربية.

والتقى الدكتور نبيل العربي بمبعوث الولايات المتحدة للسودان السيد دونالد بوث، وخلال اللقاء بحث الطرفان اهم الجهود المبذولة لدفع عملية السلام والاستقرار فى السودان، ومن جانبه اشاد الامين العام بالمحاولات التي تقوم بها السودان لدفع عجلة الحوار الوطنى فى البلاد.

كما التقي الامين العام صباح اليوم الرئيس الفلسطينى محمود عباس ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكى، وخلال اللقاء تم التباحث بشأن اخر التطورات فى الاراضى الفلسطينية المحتلة والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار ينهى الاحتلال الاسرائيلى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتهاالقدس الشرقية.

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