مقتل 26 من قيادات تنظيم داعش بالقائم كانت تخطط لهجوم على بغداد

تمكنت القوة الجوية العراقية من قصف موقع اجتماع قيادات بتنظيم(داعش) الإرهابى بمدينة القائم غرب محافظة الانبارعلى الحدود مع سوريا، مما أسفر عن مقتل 26 إرهابيا بناء على معلومات دقيقة من خلية "الصقور" الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية .

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية فى تصريح لمراسل (أ ش أ) فى بغداد اليوم الأحد ، إن خلية الصقور الاستخبارية رصدت اجتماع قيادات التنظيم الذى كان يستهدف التخطيط لتنفيذ هجوم على العاصمة العراقية (بغداد) ومناطق أخرى انطلاقاً من مدينة الفلوجة بالأنبار.

وأضاف: إن الضربة الجوية أسفرت أيضا عن جرح 6 آخرين من قيادات التنظيم الإرهابى ، مشيرا إلى أنه من بين القتلى أبو زينب التونسى مسئول التجنيد فى داعش، وملا عبد الرؤوف الصومالى مسئول محكمة داعش، وسيف الحلبوسى "ابو سعد" مسئول تدريع السيارات المفخخة، ومحمد صالح نواف الوهيبي"أبو طلحة" قيادى فى التنظيم الارهابي، وأبو خديجة السورى المسئول الاعلامى ، وسيف الاسلام الخرساني.

وتابع: إن من أبرز القتلى "أبو مجاهد" الاذربيجانى منسق داعش، ونعمة السلمانى مسئول مفارز الانتحاريين بولاية الفرات فى التنظيم، وأبو على نائب والى ولاية الفرات ، و"أبو دعاء" مسئول الهيئة الشرعية فى الفلوجة ومسئول ملف العشائر، وفادى سعيد السورى ناقل مواد متفجرة عبر الحدود التركية الى سوريا والعراق ، أبو ليث اللهيبى قيادى بكتيبة البتار بداعش.

ولفت الناطق باسم الداخلية العراقية إلى ان الجرحى تم نقلهم لتلقى العلاج فى سوريا، ومن بينهم شيخ مسلم الخرسانى وهو شيشانى الجنسية.