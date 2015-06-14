أخبار عاجلة

عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 26 من قيادات تنظيم داعش بالقائم كانت تخطط لهجوم على بغداد

Google+ Print
مقتل 26 من قيادات تنظيم داعش بالقائم كانت تخطط لهجوم على بغداد مقتل 26 من قيادات تنظيم داعش بالقائم كانت تخطط لهجوم على بغداد
تمكنت القوة الجوية العراقية من قصف موقع اجتماع قيادات بتنظيم(داعش) الإرهابى بمدينة القائم غرب محافظة الانبارعلى الحدود مع سوريا، مما أسفر عن مقتل 26 إرهابيا بناء على معلومات دقيقة من خلية "الصقور" الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية .

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية فى تصريح لمراسل (أ ش أ) فى بغداد اليوم الأحد ، إن خلية الصقور الاستخبارية رصدت اجتماع قيادات التنظيم الذى كان يستهدف التخطيط لتنفيذ هجوم على العاصمة العراقية (بغداد) ومناطق أخرى انطلاقاً من مدينة الفلوجة بالأنبار.

وأضاف: إن الضربة الجوية أسفرت أيضا عن جرح 6 آخرين من قيادات التنظيم الإرهابى ، مشيرا إلى أنه من بين القتلى أبو زينب التونسى مسئول التجنيد فى داعش، وملا عبد الرؤوف الصومالى مسئول محكمة داعش، وسيف الحلبوسى "ابو سعد" مسئول تدريع السيارات المفخخة، ومحمد صالح نواف الوهيبي"أبو طلحة" قيادى فى التنظيم الارهابي، وأبو خديجة السورى المسئول الاعلامى ، وسيف الاسلام الخرساني.

وتابع: إن من أبرز القتلى "أبو مجاهد" الاذربيجانى منسق داعش، ونعمة السلمانى مسئول مفارز الانتحاريين بولاية الفرات فى التنظيم، وأبو على نائب والى ولاية الفرات ، و"أبو دعاء" مسئول الهيئة الشرعية فى الفلوجة ومسئول ملف العشائر، وفادى سعيد السورى ناقل مواد متفجرة عبر الحدود التركية الى سوريا والعراق ، أبو ليث اللهيبى قيادى بكتيبة البتار بداعش.

ولفت الناطق باسم الداخلية العراقية إلى ان الجرحى تم نقلهم لتلقى العلاج فى سوريا، ومن بينهم شيخ مسلم الخرسانى وهو شيشانى الجنسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365