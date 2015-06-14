تعليم السويس: بدء قبول طلبات الالتحاق بمدارس المتفوقين بالقاهرة‎

أعلنت مديرية التربية و التعليم بالسويس، عن تلقيها إعلان مدارس المتفوقين بالقاهرة لقبول الطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة للدراسة بالمرحلة الثانوية بالعام الدراسي 2015 / 2016 .

وأشار بيان صادر من الديوان العام أن رضا سليمان مدير إدارة شئون الطلبة والإمتحانات بالمديرية، أوضح أن الإعلان تضمن عقد إمتحان القبول بالصف الأول الثانوى بمدرسة المتفوقين بعين شمس و مدرستى المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر و زهراء المعادى .

وأضاف سليمان أن مدارس المتفوقين حددت شروطاً عامة للقبول هى ألا يقل مجموع درجات الطالب فى إمتحان الشهادة الإعدادية عدا النشاط المصاحب للعام الدراسي 2015 / 2016 عن مجموع 294 درجة فأكثر بالنسبة لمدارس المتفوقين فى العلوم و التكنولوجيا بالسادس من أكتوبر بنون و زهراء المعادى بنات، على أن يكون حاصلاً على الدرجات النهائية فى مادتين على الأقل من مواد : الإنجليزى و الرياضيات و العلوم و مجموع 270 درجة بالنسبة لمدرسة المتفوقين بعين شمس بنون فقط.

وتابع على جميع الطلاب تسديد مبلغ 15 جنيهاً باسم صندوق دعم و تمويل المشروعات التعليمية على رقم حساب 01003784008 فرع البنك الأهلى المصري، وعلى جميع الطلاب تسجيل البيانات على الموقع على الإستمارة المعدة لذلك و إرسال البيانات ثم القيام بطباعة إستمارة التسجيل من الموقع مستوفاه جميع البيانات و تسليم صورة منها إلى إدارة شئون الطلاب فى موعد أقصاه 30 يونيو الجاري.

كما أوضح سليمان أن الأوراق المطلوبة للقبول هي “استمارة النجاح، صورة شهادة الميلاد، عدد 2 صورة شخصية، إيصال التوريد من البنك الأهلي”.

وهنأ عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس، الطلاب المتفوقين متمنيًا للراغبين في التقدم إلى مدارس المتفوقين تمثيلًا مشرفًا للمحافظة كما دعا عبد الحافظ إدارة شئون الطلبة والامتحانات وكل الجهات المعنية بالتربية والتعليم تسهيل إجراءات أوراق الالتحاق.