انتقالات أوروبا - ريكورد: تشيلسي يتمم اتفاقه مع موناكو لاستعارة فالكاو

يقدم FilGoal.com تجميع لأبرز تقارير انتقالات اللاعبين في أوروبا من مختلف الدوريات والمصادر.

- يتم تحديث التقارير أولا بأول..

• تشيلسي يتمم إجراءات انتداب فالكاو

ذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية أن تشيلسي أتم إجراءات استعارة راداميل فالكاو من موناكو حتى نهاية الموسم.

وأكد التقرير أن فالكاو وقع على عقود انضمامه لتشيلسي يوم السبت. والصفقة سيتم الإعلان عنها خلال أيام.

• لارس بندر على رادار أرسنال

أرسنال يبحث عن لاعب ارتكاز جديد، ولارس بندنر الألماني الواعد على رادار المدفعجية بحسب صحيفة ذا صن.

ليفركوزن يطلب 25 مليون يورو وهو ما يتفاوض أرسنال فيه.

• واين روني يدعم محاولة يونايتد لضم هاري كين

بحسب صحيفة ذا صن، فإن واين روني مهاجم مانشستر يونايتد يدعم محاولة النادي لضم هاري كين من توتنام هوتسبر مقابل 40 مليون جنيه استرليني.

روني يؤمن بأن اللاعب صاحب الـ21 عاما لديه القدرة على قيادة خط هجوم يونايتد برفقته.