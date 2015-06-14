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نجم ميلان السابق: أشك في عودة إبراهيموفيتش.. تياجو سيلفا أفضل منه للفريق

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نجم ميلان السابق: أشك في عودة إبراهيموفيتش.. تياجو سيلفا أفضل منه للفريق نجم ميلان السابق: أشك في عودة إبراهيموفيتش.. تياجو سيلفا أفضل منه للفريق

استبعد دانييلي ماسارو نجم ميلان السابق عودة زلاتان إبراهيموفيتش للفريق الإيطالي من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويرى ماسارو أن على ميلان التفكير في إعادة تياجو سيلفا بدلا من إبراهيموفيتش لأن الفريق سيستفيد أكثر بوجوده.

وقال اللاعب الدولي الإيطالي السابق لصحيفة (كورييري ديلو سبورت):"شخصيا، أشك في عودة إبراهيموفيتش. هو بالتأكيد مهاجم رائع، لكنني أفضل الاستثمار في تياجو سيلفا. ميلان سيستفيد من عودة المدافع البرازيلي أكثر من إبراهيموفيتش".

وأضاف "لم يقدم الثلاثي رود جوليت، أندريه شيفشينكو وكاكا مستواهم السابق عندما عادوا للفريق. سأشجع عودة إبراهيموفيتش فقط إذا جاء مقابل لاشيء. هو يبلغ من العمر 34 سنة، أعتقد أن الموارد من المفترض أن يتم إنفاقها على نواحي أخرى في مشروع ميلان الجديد".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت في وقت سابق سعي نادي ميلان لإعادة المهاجم السويدي إبراهيموفيتش لصفوفه قبل أن ينفي اللاعب الأمر ويؤكد استمراره مع الفريق الفرنسي.

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