بالصور.. طلاب الثانوية العامة بسوهاج يشكون من صعوبة امتحان الفيزياء

​تباينت آراء طلاب الشهادة الثانوية العامة بسوهاج، حول مادة الفيزياء اليوم الأحد، حيث أجمع عدد كبير من الطلاب على طول اللمتحان وصعوبته وأن الوقت لايتناسب مع مدة الامتحان، فيما سجلت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بسوهاج غياب 1571 طالبًا وطالبة فى امتحانات الثانوية العامة الحديث والقديم بقسميها العلمي والأدبي.

وأوضحت غرفة العمليات أن عدد المتغيبين عن لمتحان مادة الفيزياء بلغ 1355 طالبًا وطالبة، وعن مادة الفلسفة 181 طالبًا وطالبة، وللنظام القديم 35 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد المكفوفين 14 طالباً وطالبة لم يتغيب منهم أحد.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج بلغ 18841 طالبًا وطالبة.