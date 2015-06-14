غدا.. العمل السعودية تبدأ فى تطبيق نظام منع العمل تحت إشعة الشمس

وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين، أن التنظيم يستثنى العمال الذين يعملون فى شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
ودعا أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا التنظيم، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
وأشار إلى أن النظام سوف يستثنى عددا من المحافظات فى بعض مناطق المملكة، نظرا لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض فى بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل فى الساعات المشار إليها، وتم تعميد مديرى عموم فروع وزارة العمل للتنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار فى مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة فى المنطقة خلال فترة المنع .
وبين أبو ثنين، أنّه فى حال مخالفة هذا القرار تطبق أحكام العقوبة المنصوص عليها فى المادة (236) من نظام العمل، التى تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوما، أو إغلاقها نهائياً ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.