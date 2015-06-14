نتنياهو بعد تسلمه تقرير حرب غزة: إسرائيل ستحارب الأكاذيب المعادية لإسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اجتماع مجلس الوزراء اليوم "الأحد"وتسلمه التقرير المشترك للوزارات بشأن عملية "الجرف الصامد" ضد غزة، إن إسرائيل تعمل بكل الطرق الممكنة لمحاربة الأكاذيب المعادية لإسرائيل.

وأضاف نتنياهو - في تصريحات أوردتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في نسختها الإلكترونية في معرض تعليقه عن التقرير الإسرائيلي -"هذا يمثل حقيقة أن الإجراءات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي أجريت وفقا للقانون الدولى".

ومضى يقول إن العملية نفذت بغرض الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين من المنظمة الإرهابية التي تنفذ جرائم حرب مزدوجة -على حد وصفه -وأنهم يطلقون النار بشكل عشوائي على المواطنين الإسرائيليين في الوقت الذي يختبئون وراء مواطنيهم.

وزعم أن "إسرائيل والجيش الإسرائيلي ملتزمان بقواعد القانون الدولي حتى عند محاربة المنظمات الإرهابية التي تنتهك قانون العمل الدولي عمدا،وإن إسرائيل دولة ديمقراطية أخلاقية تعمل وفقا للقانون الدولى".

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستعلن تفاصيل التقرير الذي استغرق العمل عليه عدة أشهر،في فترة ما بعد ظهر اليوم.

ويعد توقيت الإفراج استباقا لتقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول عملية غزة والمتوقع صدوره هذا الأسبوع، وكانت الحكومة الإسرائيلية تعمل على التقرير،وتناقش توقيت صدوره، لعدة أسابيع، وكان من المقرر أن يصدر في مارس تزامنا مع صدور تقرير لجنة حقوق الإنسان، ولكن تم تأجيله بعد أن تم تأجيل تقرير للأمم المتحدة منذ أن أجبر رئيس اللجنة، وليام شاباس،على التنحي بعد أن اتضح أنه عمل لفترة وجيزة كمستشار لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 2012.