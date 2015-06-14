إصابة 32 فى انفجار قنبلتين بمدينة حمص بوسط سوريا

أصيب أكثر من 30 شخصا فى انفجار قنبلتين فى حيين تسيطر عليهما الحكومة فى مدينة حمص بوسط سوريا، وفقا لما ذكره التلفزيون السورى ومسئول، وجاء فى تقرير التلفزيون أن الهجوم الأول اليوم كان بسيارة ملغومة خارج مدرسة وأدى إلى إصابة 27 من المارة.

وقال مسؤول محلى فى حمص إن الهجوم الثانى كان بقنبلة موضوعة داخل سيارة أجرى مما أدى إلى إصابة خمسة طلاب من جامعة البعث الواقعة بشارع التجارة المزدحم فى حمص. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه ليس مخولا بالحديث للصحفيين.

ولم تعلن أى جماعة على الفور مسؤوليتها عن التفجيرين، غير أن الأحياء التى تسيطر عليها الحكومة فى حمص كثيرا ما تكون هدفا لانفجارات متكررة تسببت فى مقتل وإصابة العشرات على مدار الشهور الماضية، وقتل أكثر من 220 ألف شخص فى الحرب الأهلية السورية التى تمر بعامها الخامس حاليا.