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السعودية: سنتحفظ على أى حساب بنكى لجمع التبرعات دون تصريح

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السعودية: سنتحفظ على أى حساب بنكى لجمع التبرعات دون تصريح السعودية: سنتحفظ على أى حساب بنكى لجمع التبرعات دون تصريح
أكدت وزارة الداخلية اليوم الأحد أنها ستتحفظ على أى حساب بنكى لجمع التبرعات دون تصريح ، مشيرة إلى أن جمع التبرعات "يعتبر جريمة لتمويل الإرهاب، وحذرت وزارة الداخلية "من الحسابات البنكية المخصصة لجمع التبرعات دون تراخيص".

وقالت الوزارة فى بيان اليوم :"لا يأخذك حسن ظنك بالآخرين للتجاوب مع دعوات مشبوهة للتبرع وتعريض نفسك لارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، أو أن تكون عرضةً للنصب والاحتيال ..احرص على وصول زكاة أموالك، وصدقاتك، وتبرعاتك إلى مستحقيها مباشرة أو عبر الجهات المرخص لها من الجهات المختصة بالمملكة".

وأضافت :"يتم تنفيذ الأنظمة والتعليمات بحق كل من يثبت تورطه فى جمع الأموال أو التبرعات العينية بطريقة غير مشروعة وإبعاد غير السعوديين إلى خارج المملكة".

وأكدت وزارة الداخلية أنه "سيتم إيقاع الحجز التحفظى على أى حساب بنكى يتم الإعلان عنه ، بأى وسيلة ، لجمع الزكاة أو الصدقات أو التبرعات بدون تصريح من الجهات المختصة".

وكان مفتى عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ انتقد المنظمات التى تعمل فى جمع أموال دون تصريح، وقال :"لا بد من ترخيص وينبغى التأكد من المتبرّع لهم والجهة المتبرع لها والتأكد منها، وأنها لا تشكّل خطراً على الأمة أو تعين الجماعات الإرهابية".

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مصر 365

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