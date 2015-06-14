الرئاسة السودانية تنفي توقيف «البشير» وتؤكد : فرقعة إعلامية

أكد السفير محمد حاتم سليمان، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية السودانية، أن الرئيس عمر البشير شارك فى الجلسة المغلقة للقمة الإفريقية العادية بجنوب إفريقيا، التى بدأت اليوم الأحد بجوهانسبيرج، مشيرًا إلى أنه سيشارك كذلك فى فعاليات الجلسة المفتوحة التى ستبدأ اليوم.

وأكد سليمان، فى اتصال هاتفى أجراه معه منذ قليل، التليفزيون القومى للسودان من جوهانسبيرج، أن برنامج الرئيس عمر البشير المحدد فى القمة الإفريقية يسير وفق ما هو مخطط له، مشيرًا إلى أن دولة جنوب إفريقيا وحكومتها رحبتا بالبشير، وأن الأمور تمضى كما هو مقرر لها.

ووصف سليمان ما أثير بشأن قرار المحكمة العليا بجنوب إفريقيا بتوقيف الرئيس البشير بأنه مجرد “فرقعة إعلامية”، على حد وصفه.

ونفى السفير على الصادق، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السودانية ما تردد فى بعض وسائل الإعلام بشأن إصدار محكمة فى جنوب إفريقيا أمرا باعتقال الرئيس عمر البشير المشارك فى القمة الإفريقية العادية بجوهانسبيرج.

وفى سياق متصل، أوضح سيف الدين البشير، الملحق الإعلامى للسفارة السودانية بجنوب أفريقيا أن عددا من منظمات المجتمع الدولى حاولت الضغط على إحدى محاكم الموضوع بجنوب إفريقيا، لاتخاذ خطوة تجاه الرئيس عمر البشير، مؤكدا أن هذه المحكمة تعتبر محكمة موضوع لا تستطيع تحريك أى إجراء فى مواجهة أى دبلوماسى، مشددا على أن البشير رئيس دولة ويتمتع بالحصانة.

أ ش أ