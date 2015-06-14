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ممدوح الدماطى يبدأ جولته بأسوان بمنطقة الكاب الأثرية شرق إدفو

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ممدوح الدماطى يبدأ جولته بأسوان بمنطقة الكاب الأثرية شرق إدفو ممدوح الدماطى يبدأ جولته بأسوان بمنطقة الكاب الأثرية شرق إدفو
بدأ الدكتور ممدوح الدماطى، منذ قليل، جولته بمحافظة أسوان قادما من منطقة معبد إسنا جنوب الأقصر، حيث استهل الوزير الجولة بتفقد منطقة الكاب الأثرية أقصى شمال شرق محافظة أسوان بمركز إدفو.

رافق الوزير عدد من مفتشى وقيادات الآثار بالمحافظة وشرطة السياحة والآثار، تضمنت الزيارة تفقد مقابر الكاب الأثرية، كما استمع من العاملين بالمنطقة للمشكلات التى يعانون منها ووعد بحلها.

كما أن من المقرر أن يقوم وزير الآثار فى اليوم الأول لزيارته لأسوان بزيارة معبد حورس بإدفو ومعبد كوم أمبو لمتابعة مشروع خفض منسوب المياه الجوفية.

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