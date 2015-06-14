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محافظ الوادى الجديد يفتتح فرعا للشركة المصرية لتجارة الجملة بالداخلة

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محافظ الوادى الجديد يفتتح فرعا للشركة المصرية لتجارة الجملة بالداخلة محافظ الوادى الجديد يفتتح فرعا للشركة المصرية لتجارة الجملة بالداخلة
افتتح اليوم الأحد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد يرافقه اللواء أيمن سالم رئيس مجلس ادارة الشركة المصريه لتجارة السلع الغذائية بالجملة فرع مول المصرية ماركت التجاري بمدينة موط بمركز الداخلة، وهوأحد مشروعات الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة وذلك بحضور القيادات التنفيذية وعلي رأسهم رئيس مركز الداخلة ومدير عام التموين وجمهور غفير من مواطني مركز الداخلة .

وأكد عشماوي خلال الافتتاح بأنه تم تخصيص مساحة ( 1000 م2) للشركة المصرية لتجارة الجملة وبتكلفة ( 9.5 مليون جنية) لإنشاء مجمع استهلاكي ومخازن وذلك لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة للقضاء علي ارتفاع الأسعار الغير مبرر في الأسواق وخاصة خلال شهر رمضان المبارك .

وأضاف عشماوي بأن هذا هو الفرع الثالث من نوعه بعد نجاح تجربته بمركزي الخارجة وباريس والإقبال الشديد من المواطنين علية وأن المحافظة تعمل جاهدة لتعميمه بباقي المراكز لما له من فائدة تعود في المقام الأول علي المواطن الواحاتي بالمحافظة .

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مصر 365

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