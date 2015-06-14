ننشر أسماء المصابين والمتوفين فى انقلاب أتوبيس الغردقة

حصل اليوم السابع على أسماء المتوفين والمصابين فى انقلاب أتوبيس يقل عمالا، كان فى طريقه من الغردقة لمحافظات الوجه البحرى لقضاء العمال إجازاتهم والذى لقى 12 عاملا مصرعهم وأصيب 25 بينهم أطفال.

حيث توفى كل من أحمد فوزى غزالى - نعيم مسعد السلام- الطفل محمد سامى- باسم محمد عبد الصادق- فؤاد محمد حسين- محمد سعيد عبد الغنى - خالد قاعود- أحمد السيد- وآخرون مجهولو الهوية مشوهون.

فيما أصيب كل من وليد صلاح الدين 40 سنة، وشهد وليد صلاح الدين 7 سنوات- وصلاح الدين 40 سنة، وتقى وليد صلاح الدين 12 سنة، وندا وليد صلاح الدين 15 سنة، وأسماء نصر الدين 29، ومحمد ربيع مصطفى جاد 25، وندى وليد صلاح الدين 25 سنة، ونور أسعد سليم 37، وحسن السيد عطية، وندى سامى شهاب 14 سنة، وهيثم عزب على 33 سنة، وأيمن عبد العزيز عبد الله 25 سنة، ومحمد إسماعيل عبد الدايم 30 سنة، ومحمد صابر محمد 38 سنة، ومحسن فرج 35 سنة، ياسمين سامى شهاب، ومحمد صلاح عبد الغنى 28 سنة، ومحمد خلاف 52 سنة، ومحمد ربيع جاد 25 سنة، وعيد عزت جاد 37 سنة، وعمروس أحمد 25 سنة، وخليقة محمد عوض 32 سنة، ومجدى عبد العليم 27 سنة.

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