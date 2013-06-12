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وقفة احتجاجية لعمال "إفكو السويس" أمام المحافظة للمطالبة بإعادة تشغيل المصنع

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وقفة احتجاجية لعمال "إفكو السويس" أمام المحافظة للمطالبة بإعادة تشغيل المصنع وقفة احتجاجية لعمال "إفكو السويس" أمام المحافظة للمطالبة بإعادة تشغيل المصنع

كتب : محمد مقلد منذ 10 دقائق

نظم العشرات من عمال شركة "إفكو" بالمنطقة الصناعية بالسويس، بعد ظهر اليوم، أمام ديوان عام المحافظة، وقفة للضغط على اللواء سمير عجلان محافظ السويس للتدخل لدى مسؤولى الشركة للتراجع عن قرارهم بإغلاق المصنع وإعادة تشغيله بعد توقف دام 40 يوما، ما أدى لعدم صرف رواتب شهر مايو للعمال حتى الآن.

ومن جانبه، أكد محمد سعيد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، أن العمال الذين تظاهروا أمام المحافظة تابعون للإدارة، ويحاولون إعادة تشغيل المصنع رغم اعتصام مئات العمال مع أعضاء اللجنة النقابية الذين تعرضوا للفصل من إدارة الشركة بحجة قيامهم بتحريض العمال على الإضراب.

يذكر أن إدارة الشركة قامت منذ 40 يوما بفصل 12 عامل بالشركة من بينهم أعضاء اللجنة النقابية، بحجة قيامهم بتحريض العمال على الإضراب للمطالبة بتحسين أحوالهم المالية، وبعد اعتصام العمال للتضامن مع زملائهم قررت غلق المصنع بشكل نهائى واستمرار إضراب العمال داخل المصنع.

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