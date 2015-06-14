مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيد غنايم شرق رام الله بالضفة

شيع مئات الفلسطينيين، بعد ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد عبد الله إياد غنايم (21 عاما)، الذى اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الأحد، إلى مقبرة قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وانطلق موكب التشييع بجنازة عسكرية من مجمع فلسطين الطبى برام الله بمسيرة محمولة نحو القرية، حيث تمت صلاة الجنازة بمسجد القرية ومنها إلى المقبرة. وردد المشاركون خلال مسيرة التشييع عبارات الرد والانتقام على ممارسات الاحتلال.

وقال رئيس مجلس قروى "كفر مالك" ماجد معدي، إن غنايم استشهد نتيجة إصابته برصاصة اخترقت الخاصرة واستقرت فى عدة مناطق من جسده قبل وقوع الجيب العسكرى على جسده.

وحول ظروف تشريح الشهيد بمعهد الطب الشرعي، قال إن عائلة الشهيد ووجهاء القرية رفضوا التشريح بسبب كبر حجم التشويه على جسد الشهيد بفعل الجيب العسكرى.

واستشهد الشاب الفلسطينى، عبد الله إياد غنايم، فجر اليوم الأحد، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى النار عليه بدم بارد، ثم دهسته سيارة جيب عسكرية إسرائيلية حتى الموت، خلال مطاردة شبان قرية "كفر مالك" شرق رام الله بالضفة الغربية، وتركته قوات الاحتلال لمدة تزيد عن 3 ساعات متتالية ملقى على الأرض تحت السيارة العسكرية، ومنعت المواطنين من إنقاذه أو الاقتراب من المكان.

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