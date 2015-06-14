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الرئاسة السودانية: ما يثار بشأن توقيف البشير "فرقعة إعلامية"

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الرئاسة السودانية: ما يثار بشأن توقيف البشير "فرقعة إعلامية" الرئاسة السودانية: ما يثار بشأن توقيف البشير "فرقعة إعلامية"
أكد المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية السودانية السفير محمد حاتم سليمان، أن الرئيس عمر البشير شارك فى الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية العادية بجنوب أفريقيا التى بدأت اليوم الأحد بجوهانسبيرج، مشيرا إلى انه سيشارك كذلك فى فعاليات الجلسة المفتوحة التى ستبدأ اليوم.

وأكد سليمان-فى اتصال هاتفى أجراه معه منذ قليل التليفزيون القومى للسودان من حوهانسبيرج-أن برنامج الرئيس عمر البشير المحدد فى القمة الأفريقية يسير وفق ما هو مخطط له، مشيرا إلى ان دولة جنوب أفريقيا وحكومتها رحبتا بالبشير، وأن الأمور تمضى كما هو مقرر لها.

ووصف المتحدث الرسمى للرئاسة السودانية، ما اثير بشأن قرار المحكمة العليا بجنوب أفريقيا بتوقيف الرئيس البشير بأنه مجرد "فرقعة إعلامية"-على حد وصفه-.
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