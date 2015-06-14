«زيادة» يكرم أوائل الابتدائية والإعدادية بالمنيا غداً

يكرم اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، غداً “الاثنين”، 25 طالباً من أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية، والمكفوفين وضعاف السمع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الاحتفال، الذي تقيمه مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بحضور القيادات التعليمية وأولياء الأمور.

وتستعرض المديرية خلال الاحتفال حصاد عام 2014/2015، كما ستعرض المديرية فيلماً قصيراً عن الأوائل، تم تصويره بمرافقه أسر الأوائل و داخل منازلهم، هذا ويقام الحفل في الحادية عشر صباحاً على مسرح ديوان عام المحافظة.

وقال رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الاحتفال يأتي بهدف تكريم المتفوقين من جميع المراحل التعليمية المختلفة، وذلك تشجيعاً لهم على الاستمرار في التفوق،

وأشار “عبد الحميد “، إلى أهمية التعليم والتفوق العلمي في إفراز جيل قادر على تحمل مسئوليات المستقبل، وكذلك دور المدرسة الرئيسي إلى جانب الأسرة في التربية والتعليم ،مؤكداً على ضرورة الإهتمام بالطالب الموهوب.